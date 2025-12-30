Da quando c'è Conte nessuno è stato più tempo al primo posto del Napoli: il dato

Se fuori dal campo c’è ancora strada da fare, i numeri del rettangolo verde confortano Antonio Conte e il popolo azzurro. Il Napoli è a due punti dall’Inter capolista e a uno solo dal Milan, con lo Scudetto sul petto e una Supercoppa Italiana appena aggiunta in bacheca.

Un dato spicca su tutti: dall’arrivo di Conte, il Napoli è stato primo in Serie A per 34 giornate, più di chiunque altro. L’Inter si è fermata a 13, la Juventus a sei, il Milan a quattro. Segnali chiari: sul campo il Napoli può competere subito per altri traguardi, mentre fuori servirà crescere per restare stabilmente al vertice.