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Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte

Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Conte
Oggi alle 18:00Notizie
di Pierpaolo Matrone
Manca sempre meno al prossimo match di Serie A del Napoli, impegnato in trasferta, a Parma, domenica alle 15.

Manca sempre meno al prossimo match di Serie A del Napoli, impegnato in trasferta, a Parma, domenica alle 15. Anche oggi la formazione azzurra si è allenata a Castel Volturno, nel pomeriggio, agli ordini di mister Antonio Conte. Di seguito il report pubblicato dal club:

"Gli azzurri proseguono la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Parma, domenica alle 15:00 allo stadio Tardini. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, svolgendo un lavoro di forza e a seguire una sessione tecnico-tattica".