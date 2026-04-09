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Rao-show al Bari: il 2006 del Napoli è l'Under 23 del mese in Serie B
In Serie B sta luccicando una stellina di proprietà del Napoli: Emanuele Rao, classe 2006 che si sta mettendo ben in mostra al Bari.
In Serie B sta luccicando una stellina di proprietà del Napoli: Emanuele Rao, classe 2006 che si sta mettendo ben in mostra al Bari. Arriva un bel riconoscimento per l'ex SPAL, votato come miglior Under 23 del mese di marzo in Serie B. Di seguito l'annuncio della Lega B: "Velocità, talento e istinto: Rao accende il gioco del Bari e lascia il segno ogni volta che punta l’uomo.
Dribbling, accelerazioni e quel tiro a giro che diventa una firma: ogni giocata è una minaccia, ogni spunto può trasformarsi in gol. Marzo è il mese dell’esplosione: numeri, prestazioni e personalità da protagonista per un gioiello che sta bruciando le tappe. Emanuele Rao è l’MVP Under 23 del mese di marzo".
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