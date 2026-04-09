Parma-Napoli, biglietti Settore Ospiti polverizzati in poche ore nonostante il divieto

vedi letture

Si avvicina il prossimo appuntamento in campionato del Parma, che dopo il pareggio contro la Lazio allo stadio Olimpico di sabato scorso sarà impegnato anche questa domenica. La sfida in programma è quella contro il Napoli, in programma domenica 12 aprile alle ore 15:00 allo stadio Tardini. Dopo le prime due fasi della prevendita dei tagliandi per la sfida, nella giornata di oggi è iniziata la terza fase, come informa il Parma Calcio sul proprio sito ufficiale.

“Parma Calcio informa che la vendita dei biglietti per la partita Parma-Napoli, valida per la trentaduesima giornata del campionato Serie A Enilive (domenica 12 aprile, ore 15:00), è cominciata martedì 7 aprile. La prevendita del match con l’SSC Napoli è stata divisa in 3 fasi (la Fase 1 Abbonati e la Fase 2 Tardini Card sono terminate ieri). Da oggi al via la Fase 3 Prevendita libera.

Sono terminati i tagliandi per il Settore Ospiti, che ha visto i biglietti a diposizione essere polverizzati in poche ore.