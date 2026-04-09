Infortunio Lukaku, dal Belgio: lavora con il fisioterapista di fiducia e ha dolore alla cicatrice

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto il giornalista belga Geert Lambaerts: "Dove sta Lukaku? Penso che stia bene, sta lavorando sul campo da solo e con qualcuno dell'ufficio di Lieven Maesschalck. Sabato era presente ad un torneo di giovani nei pressi di Bruxelles, suo figlio Romeo giocava con la sua squadra. Poi è andato anche nelle Fiandre Occidentali, per un torneo sempre disputato da suo figlio. Lukaku lavora per tornare in condizione. Non lavora con lo staff della Nazionale, ma con gli uomini di Lieven Maesschalck. Ora è riapparso un problema fisico, che già ha avuto quattro anni fa. La cicatrice di quattro anni fa, gli fa male. C'è un'infiammazione. Lui all'epoca voleva essere presente per Qatar 2022, adesso secondo quanto appreso ci sono ancora conseguenze. Con alcuni esercizi individuali ha potuto giocare per 3-4 anni, ma adesso questi problemi fisici sono ritornati.

Rottura con Conte? Antonio Conte ha un carattere speciale che Lukaku conosce bene, il rapporto tra loro due è differente. Questo è chiaro. Non c'è il grande amore di prima. Ma Lukaku ha un solo obiettivo: giocare. Se Conte vuole dare possibilità a Big Rom in questa stagione? Penso di no. Anche perché il giocatore vuole giocare il Mondiale e adesso restano sette partite con il Napoli e non pensiamo che possa giocare ancora. Questo è un grave problema. Il capitano del Belgio? Sarà Tielemans, non Kevin De Bruyne. È una scelta di Garcia, però per KDB non è un problema. Era un problema per Courtois qualche anno fa, ma adesso è risolto. Garcia è stato chiaro. Se Lukaku sarà al Mondiale? Non c'è nessuno che può giocare al suo posto. Lui ci spera".