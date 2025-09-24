Castel Volturno, il report del club: lavoro in palestra e seduta tecnica in campo

Il Napoli, dopo un giorno di riposo, è tornato ad allenarsi al Training Center di Castel Volturno in vista della sfida al Milan, in programma domenica sera alle ore 20:45 a San Siro.

Di seguito la nota diramata dal club partenopeo: “Dopo un giorno di riposo, gli azzurri cominciano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 a San Siro contro il Milan. Il gruppo ha svolto lavoro in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnica in campo. Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo”.