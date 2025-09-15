Ufficiale Castel Volturno, il report del club: le ultime su Meret

Dopo il giorno di riposo di ieri, gli azzurri hanno ripreso questa mattina gli allenamenti in vista del prossimo match di Champions contro il Manchester City. Il gruppo ha svolto un lavoro di forza in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica sul campo. Allenamento differenziato per Meret.