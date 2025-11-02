Ufficiale

Castel Volturno, il report del club: scarico e lavoro tecnico-tattico

Castel Volturno, il report del club: scarico e lavoro tecnico-tattico
Oggi alle 17:15Notizie
di Antonio Noto

Archiviato la gara pareggiata con il Como, il Napoli di Antonio Conte torna è tornata ad allenarsi questa mattina al Training Center in vista della sfida di Champions League, valida per la quarta giornata della Fase Campionato contro i tedeschi dell'Eintracht Francoforte.

Di seguito la nota diramata dal club azzurro: “Dopo il match contro il Como, gli azzurri iniziano gli allenamenti in vista della prossima gara di Champions contro l'Eintracht, martedì alle 18:45 al Maradona. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica".