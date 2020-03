Castel Volturno, il report: Koulibaly in gruppo, quattro azzurri a parte e Meret solo a metà

Dopo due giorni di riposo nel weekend, oggi pomeriggio il Napoli è tornato ad allenarsi in quel di Castel Volturno. Di seguito il report pubblicato dal club azzurro: "Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico Gli azzurri preparano il match contro il Verona al Bentegodi in programma venerdì per la 27esima giornata di Serie A (ore 18.30).

La squadra ha svolto allenamento sul campo 1 seguendo una prima fase di attivazione. Successivamente esercitazioni tecniche con l’utilizzo delle sagome e lavoro di possesso palla. Chiusura con partita a campo ridotto.

Lavoro personalizzato per Elmas, Llorente, Malcuit e Insigne. Koulibaly ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Meret ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato".