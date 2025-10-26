Ufficiale Castel Volturno, oggi subito in campo per Lecce-Napoli: il report del club azzurro

vedi letture

Napoli subito in campo oggi dopo il successo di ieri contro l'Inter, che ha riportato i campioni d'Italia al primo posto in classifica. Si lavora per preparare il turno infrasettimanale di campionato di martedì contro il Lecce al Via del Mare. Di seguito il report ufficiale del club azzurro: "SSC Napoli Training Center-

Dopo la vittoria di ieri, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del match di martedì pomeriggio, al Via del Mare, al cospetto del Lecce. Coloro che hanno giocato dal primo minuto contro l'Inter hanno svolto lavoro di scarico. Il resto del gruppo ha effettuato una seduta tecnico-tattica".