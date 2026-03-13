Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la 29ª giornata di Serie A

In questo venerdì 13 marzo si gioca il primo anticipo del 29esimo turno di Serie A. In campo alle 20.45 Torino e Parma, si gioca in Serie B e Serie C e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione tv completa.

18.30 Greuther Furth-Elversberg (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW

20.00 Al Qadshai-Al Ahli (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Borussia Monchengladbach-St. Pauli (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

20.30 Modena-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.30 Alcione-Union Brescia (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Torino-Parma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Marsiglia-Auxerre (Ligue 1) - SKY SPORT MIX e NOW

20.45 Greenock Morton-Partick Thistle (Scottish Championship) - COMO TV

21.00 Alaves-Villarreal (Liga) - DAZN