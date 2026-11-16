Ufficiale
Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri
Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Torino, in programma sabato alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.
Prosegue la settimana di lavoro del Napoli in vista del prossimo impegno di campionato. Gli azzurri, guidati da Massimiliano Allegri, sono tornati in campo al SSC Napoli Training Center per una seduta mattutina di preparazione alla partita contro il Torino, in programma sabato alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.
Napoli, il report ufficiale dell'allenamento a Castel Volturno
La società azzurra ha pubblicato il consueto report della seduta sul proprio sito ufficiale: "Gli azzurri continuano gli allenamenti al SSC Napoli Training Center in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 20:45 al Maradona contro il Torino. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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