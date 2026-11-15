De Bruyne incanta nel gioco offensivo del Belgio: chiude con rating di 8,4 per Sofascore

De Bruyne protagonista in Belgio-Italia 4-1: voto 8,4, cinque passaggi chiave, un assist e tre tiri in porta.

Kevin De Bruyne è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria per 4-1 del Belgio contro l'Italia, una prestazione di altissimo livello certificata anche dalle statistiche individuali. Il centrocampista del Napoli ha ricevuto una valutazione di 8,4, risultando determinante nella manovra offensiva dei Diavoli Rossi. In 87 minuti di gioco, il belga ha collezionato 72 tocchi, cinque passaggi chiave, una grande occasione creata e un assist, quello servito a Diego Moreira per il gol del definitivo 4-1. Numeri che raccontano soltanto in parte la sua influenza sulla partita, considerando anche le cinque conclusioni tentate, tre delle quali nello specchio della porta, e una traversa colpita. De Bruyne ha chiuso senza segnare, nonostante un valore di 0,57 expected goals, trovando sulla propria strada anche gli interventi di Gianluigi Donnarumma.

Belgio-Italia, le statistiche di De Bruyne: qualità nei passaggi e pericolosità offensiva

Le statistiche evidenziano soprattutto la capacità di De Bruyne di creare occasioni e rendersi pericoloso in fase offensiva. Il centrocampista del Napoli ha completato 49 passaggi su 56 tentati, con una precisione dell'88%, aggiungendo cinque cross riusciti su otto e quattro lanci lunghi precisi su sette. Particolarmente significativo anche il dato dei passaggi nella metà campo avversaria, 16 riusciti su 19, pari all'84%. Il belga ha inoltre registrato cinque trasporti progressivi, 19 corse con il pallone e 12 possessi persi. Sul piano realizzativo, oltre ai cinque tiri complessivi, ha fatto registrare 0,77 expected goals dai tiri in porta e un valore di 0,23 expected assist. Una prestazione completa nella costruzione e nella rifinitura del gioco, che conferma il ruolo centrale di De Bruyne nel Belgio e rende ancora più pesante la sconfitta della Nazionale di Roberto Mancini.

I numeri di De Bruyne contro l'Italia:

Valutazione: 8,4

Minuti giocati: 87

Gol: 0

Assist: 1

Expected goals (xG): 0,57

Expected assist (xA): 0,23

Tiri totali: 5

Tiri in porta: 3

Pali e traverse: 1

Passaggi chiave: 5

Grandi occasioni create: 1

Passaggi precisi: 49/56 (88%)

Cross precisi: 5/8

Lanci lunghi precisi: 4/7

Tocchi: 72

Trasporti progressivi: 5

Palle perse: 12