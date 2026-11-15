Tuttonapoli Lang e il gesto ai tifosi: non è la prima volta! Al Psv zittì la curva e attaccò il pubblico

Napoli, il gesto di Lang contro la Lazio ha un precedente: nel 2025 zittì i tifosi del PSV e li criticò duramente.

Noa Lang e il rapporto complicato con i tifosi: quanto accaduto durante Napoli-Lazio non rappresenta un episodio isolato nella carriera dell'esterno olandese. L'8 novembre, allo stadio Diego Armando Maradona, il calciatore azzurro ha scatenato la reazione di una parte del pubblico portandosi la mano all'orecchio dopo un'azione offensiva, con un gesto interpretato come un provocatorio “non vi sento”. Da quel momento sono arrivati fischi a ogni pallone toccato, mentre Lang ha ripetuto il gesto anche nella ripresa, dopo aver propiziato l'autogol di Pedraza per il pareggio del Napoli. L'olandese ha successivamente spiegato di voler soltanto chiedere maggiore sostegno alla squadra, ma il precedente risalente alla sua esperienza al PSV Eindhoven racconta di una situazione sorprendentemente simile, conclusa con dichiarazioni durissime nei confronti dei sostenitori.

Lang, il precedente al PSV-Willem II dell'8 febbraio 2025: il gesto per zittire i tifosi e lo sfogo a ESPN

Era l'8 febbraio 2025 quando Lang, durante PSV-Willem II, terminata 1-1, si rese protagonista di una polemica con il pubblico del Philips Stadion. Dopo aver realizzato il gol del vantaggio al 63', l'olandese esultò portandosi un dito davanti alla bocca, come a voler zittire i tifosi che avevano contestato la squadra. Al termine della partita, pareggiata dagli ospiti all'83', Lang spiegò ai microfoni di ESPN Olanda le ragioni del proprio malcontento. Alla domanda sul destinatario dell'esultanza rispose: “Non ho bisogno di dirlo”. Poi attaccò l'atteggiamento del pubblico: “Credo che si debba semplicemente sostenere la propria squadra. Stiamo attraversando un momento difficile. Non penso che quello che fanno i tifosi ci aiuti necessariamente a giocare meglio”. L'esterno rivendicò inoltre i risultati ottenuti dal PSV nelle stagioni precedenti, lamentando un clima di eccessiva negatività: “Abbiamo giocato bene per un anno e mezzo, adesso stiamo attraversando un mese e mezzo davvero di merda. È proprio adesso che abbiamo bisogno di loro”. Ancora più dura la risposta quando gli venne chiesto della sorpresa manifestata da un compagno davanti ai fischi: “Lo trovo ridicolo e penso che tutta la squadra la pensi così. Evidentemente i tifosi credono di poter giocare meglio di noi”. Infine, un appello che oggi assume un significato particolare alla luce delle tensioni con il pubblico napoletano: “Non ci serve a nulla che, appena sbagliamo un pallone, si sentano soltanto fischi. Per un calciatore questo ha un effetto negativo. I ragazzi perdono sicurezza”. Due episodi avvenuti a distanza di quasi due anni, con gesti differenti ma un elemento comune: la difficoltà di Lang nel rapporto con una parte dei tifosi nei momenti più delicati della stagione.