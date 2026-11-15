Mertens, nuova vita tra Ibiza, viaggi e investimenti: perché non è tornato a vivere a Napoli

Mertens si gode la famiglia tra Ibiza e viaggi, senza dimenticare Napoli e il calcio.

Dai gol con la maglia del Napoli ai viaggi in giro per il mondo, passando per una nuova esperienza da investitore nel calcio. Dries Mertens si gode la vita dopo il ritiro, avvenuto nel 2025 al termine dell'esperienza con il Galatasaray. Il quotidiano belga La Dernière Heure dedica un approfondimento alla nuova quotidianità dell'ex attaccante azzurro, tra viaggi in camper, Ibiza e nuovi progetti. Dopo aver visitato l'Indonesia, Mertens ha attraversato anche l'Australia in camper insieme alla moglie Kat Kerkhofs e ai figli Ciro e Lulu, realizzando uno dei suoi desideri. La famiglia ha inoltre scelto di trascorrere un periodo a Ibiza, dove ha preso una casa in affitto e il piccolo Ciro frequenta una scuola internazionale. Una scelta inizialmente sperimentale, in attesa di decidere dove stabilirsi definitivamente.

Mertens non dimentica Napoli: il ritorno al Maradona e il nuovo ruolo nel calcio

Il legame tra Mertens e Napoli resta fortissimo, nonostante la decisione di non tornare a vivere stabilmente in città. L'ex attaccante è tornato allo stadio Diego Armando Maradona nel settembre 2026 nelle vesti di opinionista per Prime Video, ritrovando anche lo storico magazziniere azzurro Tommaso Starace. Nell'occasione ha ricordato con affetto Maurizio Sarri, l'allenatore che ha trasformato la sua carriera, e ha difeso Kevin De Bruyne, spiegando come i compagni dovessero ancora imparare a sfruttarne le caratteristiche. Intanto Mertens ha intrapreso anche un percorso imprenditoriale, entrando nella compagine societaria dello Sporting Hasselt in Belgio. Un nuovo capitolo per il miglior marcatore della storia del Napoli, che continua a coltivare la passione per il calcio senza rinunciare alla famiglia e ai viaggi.

Perché non è tornato a vivere a Napoli?

Nel corso dell'intervista rilasciata a La Dernière Heure, Kat Kerkhofs spiega la decisione presa insieme al marito di trasferirsi ad Ibiza e non a Napoli: "L’idea iniziale era di tornare a vivere a Napoli dopo la fine della carriera di Dries. Ma lì è troppo famoso, e la sua presenza invade la nostra vita quotidiana".