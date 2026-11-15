Belgio-Italia, De Bruyne-show! 8 in pagella: “E' il centro di gravità"

Belgio-Italia 4-1, De Bruyne prende 8 nelle pagelle di Tuttomercatoweb: assist per Moreira e prestazione dominante.

Kevin De Bruyne protagonista assoluto nella vittoria per 4-1 del Belgio contro l'Italia, con una prestazione di altissimo livello che gli vale un 8 nelle pagelle di Tuttomercatoweb. Il centrocampista del Napoli ha dominato la scena allo stadio Re Baldovino di Bruxelles, mettendo in mostra tutta la sua qualità tecnica e risultando determinante nel successo dei Diavoli Rossi. Il belga ha sfiorato anche il gol, trovando sulla propria strada un attento Gianluigi Donnarumma, ma ha comunque impreziosito la sua prova con l'assist per la rete di Moreira che ha fissato il risultato sul definitivo 4-1.

De Bruyne, voto 8 contro l'Italia: il giudizio di Tuttomercatoweb sul centrocampista del Napoli

Tuttomercatoweb ha premiato De Bruyne con un 8 in pagella, esaltando la sua capacità di guidare il Belgio e incidere in ogni fase della manovra offensiva. Questo il giudizio del portale sportivo: “Il centro di gravità del Belgio, altra eccellente partita con la maglia dei Diavoli Rossi per il trequartista del Napoli. Corre, dribbla e disegna calcio sfiorando anche la via del gol. Ci pensa Donnarumma a negargli la gioia del gol, ma che partita la sua che chiude con un assist per Moreira”. Una prestazione da protagonista per il calciatore azzurro, sostituito all'87' da Lukebakio, che conferma ancora una volta il proprio valore internazionale con la maglia della Nazionale.