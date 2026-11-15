Italia, Pio Esposito nella storia! Gol al Belgio e record a 21 anni: solo Meazza ha fatto meglio
L'Italia di Roberto Mancini sblocca subito la sfida contro il Belgio grazie a Pio Esposito, che all'11' firma il gol del vantaggio azzurro al termine di una ripartenza perfetta. L'azione si sviluppa rapidamente sulla corsia destra, dove Kayode riceve il pallone e serve un preciso assist rasoterra al centro dell'area. Puntuale l'inserimento del giovane attaccante italiano, che anticipa la difesa belga e batte Lammens con un elegante tocco d'esterno. Il Belgio, però, reagisce subito e dopo appena 4' pareggia con De Cuyper su azione partita da un tiro strozzato di De Bruyne e al 22' trova anche la rete del 2-1 sugli sviluppi di calcio d'angolo con Ngoy.
Italia, Pio Esposito raggiunge quota 10 gol a 21 anni: davanti a lui soltanto Giuseppe Meazza
Il gol contro il Belgio permette a Pio Esposito di raggiungere la doppia cifra con la maglia della Nazionale maggiore a soli 21 anni, entrando in una speciale classifica della storia azzurra. Soltanto Giuseppe Meazza era riuscito a raggiungere il traguardo delle dieci reti in Nazionale in età più giovane. Un risultato prestigioso per l'attaccante, che continua a confermare il proprio talento anche sul palcoscenico internazionale.
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