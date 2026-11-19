Ufficiale
Castel Volturno, il report del club: rientrati tutti in nazionali!
Seduta pomeridiana per il Napoli a Castel Volturno in vista del Torino. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.
Prosegue la preparazione del Napoli in vista della sfida contro il Torino, in programma sabato alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. Buone notizie per Massimiliano Allegri, che può finalmente contare anche sugli ultimi calciatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Gli azzurri hanno sostenuto una seduta pomeridiana a Castel Volturno, concentrandosi prevalentemente sul lavoro tecnico-tattico.
Napoli, il report ufficiale dell'allenamentoDi seguito il report diramato dalla società azzurra attraverso il proprio sito ufficiale: "SSC Napoli Training Center - Gli azzurri si sono allenati in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 20:45 contro il Torino al Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana svolgendo attivazione e lavoro tecnico-tattico. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le nazionali".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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