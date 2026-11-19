Ufficiale Castel Volturno, il report del club: rientrati tutti in nazionali!

Oggi alle 18:20 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Seduta pomeridiana per il Napoli a Castel Volturno in vista del Torino. Tutti i calciatori sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali.