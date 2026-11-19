Ufficiale Inter-Genoa, vietata la vendita dei biglietti anche ai residenti a Napoli: il motivo

Il prefetto di Milano ha disposto limitazioni alla vendita dei biglietti per le due sfide tra Inter e Genoa in Serie A e Coppa Italia.

Scattano le restrizioni per le prossime due partite tra Inter e Genoa, in programma allo stadio Giuseppe Meazza sabato 28 novembre in Serie A e martedì 1° dicembre in Coppa Italia. Il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle province di Genova e Napoli per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Fanno eccezione i possessori della fidelity card dell'Inter, purché sottoscritta prima del 14 novembre 2026.

Inter-Genoa, le limitazioni per il settore ospiti

Per entrambe le partite, i biglietti del settore ospiti saranno acquistabili esclusivamente dai possessori della fidelity card del Genoa sottoscritta prima del 14 novembre, a condizione che non siano residenti nelle province di Genova e Napoli. I provvedimenti fanno seguito alla determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive del 17 novembre e alla successiva Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, tenutasi il 18 novembre.