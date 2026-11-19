Ufficiale Sassuolo-Napoli, le informazioni utili ai tifosi in trasferta: la nota del club

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Sassuolo - Napoli, in programma domenica 29 novembre 2026, alle ore 15:00 allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia, saranno in vendita con le seguenti modalità:

I biglietti saranno disponibili dalle ore 16:00 di lunedì 23 novembre 2026, on line e presso i punti vendita, sul circuito VivaTicket. Di seguito il link di acquisto: https://ticket.sassuolocalcio.it/(si apre in una nuova scheda)

Come da disposizioni delle autorità competenti, la vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania è consentita esclusivamente per il settore ospiti e solo per i possessori di fidelity card del Napoli.

I biglietti del settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19:00 di sabato 29 novembre 2026.

È vietato il cambio utilizzatore per tutti i tagliandi.

Prezzi. Settore Ospiti: € 45,00, esclusa la prevendita.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.



Relativamente ai tifosi con disabilità, le procedure di acquisto sono indicate a questo link: https://www.sassuolocalcio.it/biglietteria/accrediti/(si apre in una nuova scheda)

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://www.sassuolocalcio.it/wp-content/uploads/2026/07/Regolamento-uso-Mapei-Stadium-Sas-2026-27.pdf(si apre in una nuova scheda)

Codice tifosi: https://www.sassuolocalcio.it/biglietteria/codice-tifosi/(si apre in una nuova scheda)

Normativa per striscioni e coreografie: https://www.sassuolocalcio.it/biglietteria/striscioni/(si apre in una nuova scheda)

Come arrivare: https://www.sassuolocalcio.it/strutture/mapei-stadium/(si apre in una nuova scheda)

Si ricorda, infine, che per accedere allo stadio è necessario presentare un valido documento d’identità in cui si evinca la residenza del titolare del titolo di accesso.