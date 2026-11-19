Alvino: "Allegri ha il fuoco dentro, vuole dimostrare di che pasta è fatto il Napoli!"

Napoli, Alvino: “Un altro Napoli, chi lo dava per finito ha sbagliato i conti”. Allegri non indietreggia di un centimetro

Il Napoli prova a rialzare la testa e a cambiare l’immagine di queste settimane difficili. Alla vigilia del prossimo impegno di campionato, il clima attorno alla squadra di Allegri si sta spostando: dopo giorni di critiche e polemiche, c’è chi vede un gruppo pronto a reagire. Al centro della scena c’è l’allenatore, che non intende arretrare.

“Un altro Napoli”

Nel suo editoriale su Teleclub, il giornalista Carlo Alvino ha affrontato il tema con parole nette: “Un altro Napoli: chi lo dava già per finito ha sbagliato i conti e ha sbagliato di grosso i conti”. Un messaggio rivolto a chi, nelle ultime settimane, aveva già messo una pietra sopra alla stagione azzurra e che, secondo il giornalista, dovrà ricredersi. Il tono è quello di una difesa convinta della squadra, in un momento in cui il dibattito attorno agli azzurri resta molto acceso.

Allegri, “il fuoco dentro”

Alvino si è poi soffermato sull’allenatore: “Massimiliano Allegri non indietreggia neanche di un cm. Ha il fuoco dentro e una voglia matta di dimostrare chi è lui e di che pasta è fatto il suo Napoli”. Un ritratto che punta sulla determinazione del tecnico, deciso a restare al timone e a riportare la squadra su risultati più in linea con le attese. Il campo dovrà ora confermare le parole: per Allegri e per il suo gruppo la prossima partita è un banco di prova importante, dopo giorni in cui ogni dettaglio è stato letto come un verdetto.