Napoli-Torino, confermata la conferenza stampa di Allegri: data e orario
Tornerà a parlare alla vigilia di una partita di campionato Massimiliano Allegri. Confermata la conferenza stampa di presentazione di Napoli-Torino, gara in programma sabato alle 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona. L'allenatore partenopeo risponderà alle domande dei giornalisti nella giornata di domani, venerdì 20 novembre, alle ore 14.30 a Castel Volturno. Sarà l'occasione per fare il punto sulle condizioni della squadra dopo la sosta e sulle scelte di formazione in vista della ripresa della Serie A.
Napoli, Allegri torna a parlare dopo la conferenza annullata prima della Lazio
Ricordiamo che l'ultima conferenza stampa del tecnico livornese, prevista alla vigilia della sfida contro la Lazio, era stata annullata a soli cinque minuti dall'inizio per volontà del presidente Aurelio De Laurentiis, con la squadra che in quei giorni si trovava in ritiro. Stavolta, invece, è confermato il consueto appuntamento con la stampa. Potrete seguirlo domani dalle 14:30 con la consueta diretta testuale di Tuttonapoli.net.
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