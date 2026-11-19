"Sei uno zingaro", Cosmi squalificato tre mesi per insulto razzista in Salernitana-Bari
TuttoNapoli.net
Serse Cosmi squalificato per tre mesi e multato di 10mila euro per una frase rivolta a Butic del Bari. L'ex tecnico granata respinge le accuse.
Pesante provvedimento disciplinare nei confronti di Serse Cosmi, recentemente esonerato dalla Salernitana. Il Giudice Sportivo della Lega Pro ha inflitto all'allenatore tre mesi di squalifica e 10mila euro di ammenda per un episodio avvenuto durante la sfida contro il Bari dello scorso 4 ottobre. Secondo la ricostruzione della Procura Federale, il tecnico avrebbe rivolto all'attaccante croato Karlo Butic la frase "Sei uno zingaro", dopo l'esultanza del calciatore sotto la curva dei tifosi granata. Un'espressione ritenuta discriminatoria per motivi di razza, nazionalità e origine etnica dal Giudice Sportivo.
Salernitana, la versione di Cosmi: "Accetto la decisione, pur non condividendola"L'allenatore ha fornito una versione differente dell'accaduto, sostenendo di aver pronunciato la frase "Non ti lamentare se poi ti chiamano zingaro". Il Giudice Sportivo ha però ritenuto attendibili le testimonianze del calciatore e del collaboratore della Procura Federale. Cosmi ha successivamente diffuso una lunga nota per ribadire la propria posizione: "Prendo atto del provvedimento emesso dal Giudice Sportivo in ordine alla partita Salernitana-Bari del 4 ottobre 2026. Accetto la decisione, pur non condividendola. Non è il momento delle polemiche, però è il momento di ricordare chi sono". E ancora: "Provo amarezza, perché una frase che io, per come sono fatto, non ritengo offensiva, ingiuriosa e né tantomeno razzista, è stata interpretata come tale. Desidero esprimere il mio dispiacere anche per la società per la quale sono tuttora contrattualizzato e che rappresentavo in panchina in quel frangente".
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Notizie
Le più lette
3 Centro sportivo, Credendino: "ADL aumenta valore del club, ecco perché ha deciso di investire ora”
Prossima partita
21 nov 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Torino
In primo piano
Antonio NotoTuttonapoliManna blindato fino al 2032! Accordo già firmato con ADL: la conferma arriva dal bilancio
Davide BarattoTuttonapoliAllegri ritroverà quattro calciatori: come potrebbe schierarsi il Napoli dopo la sosta
Pierpaolo MatroneBilancio Napoli 2025-26: utile di 2mln grazie a boom sponsor, Osimhen e contenzioso IMG
Pierpaolo MatroneTuttonapoliDa Neres a Di Lorenzo e Buongiorno: la scaletta rientri infortunati, giocatore per giocatore
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliLa frase di Manna che spiega le difficoltà del Napoli nel (nuovo) mercato europeo
Arturo MinerviniLiveManna: “Ne usciremo! In estate austerity, a gennaio il possibile ma dovremo arrivarci. Su Cacciamani e Varela…”
Francesco CarboneTuttonapoliIngresso di spessore nella SSCNapoli: chi è Roberto Monzani, l’ex Inter ed il modello Media Company
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com