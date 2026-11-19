"Sei uno zingaro", Cosmi squalificato tre mesi per insulto razzista in Salernitana-Bari

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

Oggi alle 14:10 Notizie di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Serse Cosmi squalificato per tre mesi e multato di 10mila euro per una frase rivolta a Butic del Bari. L'ex tecnico granata respinge le accuse.