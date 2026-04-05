Ufficiale Castel Volturno, seduta di Pasqua in vista del Milan: ecco il report del club

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Dopo la seduta di ieri, gli azzurri si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento in mattinata al Training Center.

Alla vigilia del big match di domani al Maradona contro il Milan, il Napoli ha lavorato a Castel Volturno anche nel giorno di Pasqua. Dopo la seduta di ieri, gli azzurri si sono ritrovati oggi per svolgere un allenamento in mattinata al Training Center.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: "Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro i rossoneri. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".