Ufficiale Gran Galà del Calcio AIC, tutte le nomination: una sola candidatura per il Napoli

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Scott McTominay è l'unico calciatore del Napoli inserito tra i possibili vincitori di un premio al Gran Galà del Calcio AIC.

Cresce l’attesa per il Gran Galà del Calcio AIC 2026, l’appuntamento più autorevole ed esclusivo dedicato alle eccellenze del calcio italiano. L’edizione di quest’anno, organizzata dall’Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A, a conferma di un format sempre più capace di unire spettacolo, cultura sportiva e valorizzazione del merito, vede Haier, brand numero uno al mondo nei grandi elettrodomestici* (*Fonte: Euromonitor International Limited; Consumer Appliances 2026, quota % di unità, dati di vendita in volume 2025), nel ruolo di Title Sponsor dell’evento.

L’edizione 2026, realizzata con il patrocinio del Comune di Milano, andrà in scena mercoledì 2 settembre, a partire dalle ore 19.00, al Teatro alla Scala di Milano (Piazza della Scala), dove si celebrerà la grande notte dei protagonisti del calcio italiano. La serata sarà trasmessa in diretta su Sky Sport dalle ore 19.00 e in chiaro su TV8 dalle ore 21.20, raggiungendo milioni di appassionati.

L’evento è prodotto da Gianluca Cannizzo per Wonder Project, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini.

La scelta del Teatro alla Scala, simbolo riconosciuto nel mondo dell'eccellenza culturale italiana, conferisce all'evento una dimensione ancora più prestigiosa, consolidando il Gran Galà del Calcio AIC come “il più alto momento celebrativo del calcio nazionale”.

Oltre al Title Sponsor Haier contribuiranno al successo della manifestazione, in qualità di Main Sponsor, anche Bancomat, Net Insurance, Mulish, Panini.

Tra i momenti più attesi tornerà il premio “Vota il Gol”, il riconoscimento dedicato alla rete più spettacolare della stagione 2025-2026. La selezione delle reti finaliste è stata curata dalla redazione di Rivista Undici, media partner dell'evento.

Il Presidente AIC Umberto Calcagno ha sottolineato l’importanza della collaborazione con la Lega di Serie A per questa edizione: “Una preziosa sinergia istituzionale che non solo testimonia il grande prestigio raggiunto dal premio nel panorama calcistico, ma ne accresce ulteriormente il valore e la centralità”.

Il Direttore Generale AIC Gianni Grazioli ha ricordato il valore unico del premio: “Un riconoscimento speciale perché nasce dal voto di chi vive quotidianamente il nostro sport: i calciatori che giudicano i propri colleghi rendono il premio autentico, che esalta il merito”.

Il Presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli ha dichiarato: "Abbiamo scelto di affiancare l'AIC nell'organizzazione del Gran Galà del Calcio, un appuntamento di prestigio per tutto il nostro movimento, perché la crescita della Serie A passa anche dalla capacità di fare sistema, con l'obiettivo comune di valorizzare al meglio i protagonisti del nostro Campionato. La data di inizio settembre farà da filo conduttore tra i protagonisti dell’ultima stagione e i campioni che animeranno la nuova annata".

L’Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo ha detto: "Celebriamo gli interpreti del Campionato scorso in una location simbolo dell’eccellenza italiana, la Scala di Milano, luogo iconico che da sempre accoglie e valorizza i più grandi artisti del mondo. Una scelta che racchiude un significato preciso perché la Serie A è, e sarà sempre più, il palcoscenico in cui le nuove stelle del calcio internazionale mettono in mostra il loro talento completando il proprio percorso di crescita e dove i campioni trovano la loro consacrazione".

Emiliano Garofalo, Country Manager Haier Italy, ha commentato: “Il Gran Galà del Calcio AIC non è soltanto una premiazione, ma il momento in cui il calcio italiano riconosce chi, nel corso della stagione, ha saputo fare la differenza. Per Haier essere Title Sponsor significa sostenere una cultura fondata sul talento, sull’impegno e sulla performance, mettendo la nostra capacità di innovare al servizio di un’esperienza sempre più ricca per il pubblico. Il percorso costruito con Lega Calcio Serie A, anche attraverso Haier Cam, dimostra come una partnership possa andare oltre la visibilità e contribuire concretamente all’evoluzione del racconto sportivo. La presenza al Gran Galà, insieme ad AIC e ai protagonisti del campionato, rappresenta un’ulteriore tappa di questo percorso”.

Gianluca Cannizzo, CEO & Founder Wonder Project ha commentato: “Il Gran Galà del Calcio AIC ha compiuto una evoluzione significativa e rappresenta oggi uno dei premi più ambiti fuori dal campo di gioco. L’ingresso della Lega Calcio Serie A e la cornice del Teatro alla Scala di Milano testimoniano la qualità e la credibilità raggiunte da un evento che abbiamo costruito con una visione chiara: celebrare l’eccellenza del calcio italiano con standard organizzativi all’altezza dei suoi protagonisti. È un lavoro complesso, lungo, e rappresenta una responsabilità che affrontiamo con orgoglio”.

Demetrio Albertini, Presidente & Founder DA ha dichiarato: “Di anno in anno il Gran Galà del Calcio AIC cresce e acquista sempre più valore. Sono orgoglioso e soddisfatto di aver visto questo evento crescere nel tempo e di aver contribuito attivamente alla sua evoluzione, fino a renderlo il più prestigioso riconoscimento del panorama calcistico nazionale, capace di celebrare al meglio le eccellenze del nostro calcio. Dopo aver vissuto per tanti anni le emozioni della "Scala del calcio", San Siro, è particolarmente significativo che oggi il Gran Galà approdi sul palcoscenico del Teatro alla Scala, simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo.”

Nel corso della serata saranno assegnati i principali riconoscimenti del calcio italiano relativi alla stagione 2025-2026, votati direttamente dai calciatori, con l’eccezione del premio “Vota il Gol”, riservato ai tifosi. Saranno premiati Portiere, Difensori, Centrocampisti e Attaccanti dell’Anno, una super formazione ideale dalla quale uscirà il Migliore Assoluto della stagione. Premi speciali anche per l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno, il Miglior Giovane della Serie B e il Miglior Giovane della Serie A. L’edizione 2026 renderà inoltre omaggio ai vent’anni dalla storica vittoria dell’Italia ai Mondiali del 2006, con una celebrazione speciale dedicata ai protagonisti di una delle pagine più memorabili dello sport italiano.

A Milano sono attesi campioni, dirigenti, rappresentanti istituzionali, imprenditori e volti del mondo dello spettacolo, per una serata che si conferma, anno dopo anno, uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo italiano. Una notte in cui talento, emozione, memoria e riconoscimento si incontrano per celebrare chi ha reso speciale la stagione appena conclusa.

La sostenibilità è un elemento centrale del Gran Galà del Calcio 2026. Wonder Project, società certificata ISO 20121, grazie al contributo di AAA.IT, Official Mail della manifestazione, ha compensato integralmente le emissioni di CO2 generate dalle attività promozionali, organizzative e gestionali dell'evento attraverso crediti certificati Gold Standard, in conformità agli standard ISO 14064 e ISO 14068. Un impegno concreto per azzerare l'impatto climatico della manifestazione e creare valore per tutti gli stakeholder coinvolti.

Queste le shortlist dei possibili premiati:

CATEGORIA “ARBITRO DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Andrea Colombo - Daniele Doveri - Maurizio Mariani

CATEGORIA “ALLENATORE DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Cristian Chivu - Cesc Fabregas - Gian Piero Gasperini

CATEGORIA “SOCIETA’ DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Como 1907 - FC Internazionale Milano - AS Roma

CATEGORIA “PORTIERE DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Marco Carnesecchi - Mike Maignan - Mile Svilar

CATEGORIA “DIFENSORI DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Manuel Akanji - Alessandro Bastoni - Gleison Bremer - Federico Dimarco - Denzel Dumfries - Mario Gila - Marco Palestra - Evan Ndicka - Oumar Solet - França Wesley

CATEGORIA “CENTROCAMPISTI DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Hakan Çalhanoglu - Manu Kone - Scott McTominay - Luka Modric - Adrien Rabiot - Piotr Zielinski

CATEGORIA “ATTACCANTI DELL’ANNO” CAMPIONATO SERIE A ENILIVE 2025-2026

Rafael Leao - Lautaro Martinez - Donyell Malen - Nico Paz - Marcus Thuram - Kenan Yildiz