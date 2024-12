Ufficiale Cavani e l'addio al calcio: "Chiuderà col Boca, ecco quando"

Il contratto del Matador con il club argentino scadrà il 31 dicembre 2026 e lo scorso ottobre aveva prolungato di un anno. L'attaccante, 37 anni, potrebbe quindi giocare per altri due anni. “Dobbiamo prepararci bene per il 2025", ha aggiunto Cavani, che è già concentrato sui nuovi obiettivi. Nel mirino c'è il Mondiale per club: nella fase a gironi la squadra di Buenos Aires affronterà Bayern Monaco, Auckland e Benfica.

Dal suo arrivo in Argentina, Edinson Cavani ha segnato 23 reti in 55 partite, dimostrando di non aver perso lo smalto e l'istinto da goleador dopo un'esperienza tutt'altro che indimenticabile con il Valencia.