Prima pagina Cds: "Inter-Napoli, videoscandalo. Polemiche infinite ben oltre Conte"

vedi letture

"Video scandalo". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, concentrandosi ancora sulle polemiche scaturite per il mancato utilizzo del VAR durante Inter-Napoli. Ad esser penalizzati però nell'ultima giornata non sono stati solo gli ma anche l'Udinese. Il designatore arbitrale Rocchi ha chiesto più tolleranza agli allenatori ma ha anche ammesso gli errori commessi dagli arbitri.