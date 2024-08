Prima pagina Cds: "Napoli, progetto in stile Premier. Conte: Lukaku è unico"

vedi letture

"Napoli, progetto in stile Premier. Conte: Lukaku è unico" scrive il Corriere dello Sport parlando del Napoli ma, al centro, anche dei sorteggi della nuova Champions League. Formula allargata con 36 squadra anziché 32. Due mostri sacri sulla strada di Inzaghi e Motta: si parte il 17 settembre.

Conference - "Viola in 9: mito De Gea": passaggio del turno ai calci di rigore per la Fiorentina dopo l'1-1 subito al 96' contro la Puskas Akademia. La gioia dopo la sofferenza per i viola allenati da Raffaele Palladino.