Che crescita in difesa: in Serie A nessuno meglio del Napoli per clean sheet

C'è un dato, più di tutti gli altri, che certifica la crescita del Napoli in difesa. Su ventisette partite di campionato, per ben undici volte la formazione azzurra ha chiuso con la propria rete inviolata. Nessuno ha fatto meglio in Serie A, come sottolinea il Corriere dello Sport. Le ultime due partite con Milan e Roma hanno dato maggiore sicurezza al reparto arretrato partenopeo.