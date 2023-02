Che serie con la Cremonese! Tutti i precedenti con i grigiorossi

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli in campionato sta letteralmente dominando. I numeri della formazione azzurra sono davvero clamorosi: basti pensare che la squadra allenata da Spalletti ha vinto 16 delle ultime 17 partite giocate, perdendo una sola gara in stagione e pareggiandone due. Al Diego Armando Maradona è (quasi) bottino pieno con nove vittorie e un pari in dieci gare. L'unica formazione ad aver portato a casa un punto è il Lecce.

Per la Cremonese conquistare la salvezza sta diventando un'impresa ai limiti dell'impossibile, anche perché i grigiorossi sono l'unica squadra a non aver ancora ottenuto nemmeno una vittoria. Fuori casa ci sono cinque pareggi su dieci gare per i lombardi. Ricordiamo però che recentemente la Cremonese ha fatto fuori il Napoli in Coppa Italia, vincendo la partita in Campania ai calci di rigore. Di fatto questo è l'unico, vero, dispiacere stagionale inflitto agli azzurri.

La tradizione è a senso unico: in undici partite giocate a Napoli tra Serie A e Serie B, la squadra di casa ha vinto nove volte e perso mai. La Cremonese ha segnato pochissimo nel capoluogo campano: solamente cinque reti in 11 gare, tornando a casa a secco di gol la bellezza di sette volte. Napoli-Cremonese non si gioca dal 13 luglio 1999: allora si imposero i primi per 2-1.