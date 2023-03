"Chi non salta juventino è", ma Spalletti non ci sta: il retroscena

Luciano Spalletti ha fatto visita alla Fondazione di Don Luigi Merola “A Voce d’’e Creature"

Luciano Spalletti ha fatto visita alla Fondazione di Don Luigi Merola “A Voce d’’e Creature" dopo aver devoluto in beneficenza l'assegno da 5mila euro del Premio Bearzot. Ad un certo punto come si legge sul Corriere dello Sport i bambini hanno intonato il coro "Chi non salta juventino è" ma Spalletti li ha fermati subito dando loro un'altra importante lezione: "Non si fanno gli 'abbasso', solo i 'viva', per cui forza Napoli!".