Cies, Mbappé 1° al mondo per finalizzazione! McTominay unico della Serie A: la lista
Il CIES Football Observatory, in collaborazione con Impect, ha sviluppato una serie di indici di performance (su base 100) suddivisi in otto aree di gioco. L'analisi settimanale mette in evidenza i 50 migliori calciatori di movimento per ciascuna categoria, prendendo in considerazione solo le partite di campionato nazionale giocate negli ultimi sei mesi. Ogni giocatore viene inserito esclusivamente nella classifica relativa all’area in cui ha ottenuto il punteggio più alto.
Nell’indice che misura la capacità di finalizzazione, Mbappé è considerato il numero uno al mondo, seguono Kane, Messi, Guirassy, Luis Diaz, Alvarez, Pavlidis, Gyokeres e a sorpresa poco sotto Scott McTominay, numero uno della Serie A e unico giocatore del nostro campionato in lista. Di seguito la classifica, che riporta per ciascun giocatore: punteggio dell’indice, nome, club attuale ed età.
100.0 - Kylian Mbappé - Real Madrid (Spagna) - 26.8 anni
96.6 - Harry Kane - Bayern Monaco (GER) - 32.2 anni
92.5 - Lionel Messi - Inter Miami (USA) - 38.3 anni
92.3 - Serhou Guirassy - Borussia Dortmund (GER) - 29.6 anni
92.3 - Luis Díaz - Bayern Monaco (GER) - 28.7 anni
91.4 - Julián Álvarez - Atletico Madrid (ESP) - 25.7 anni
91.3 - Vangelis Pavlidis - SL Benfica (POR) - 26.9 anni
90.9 - Viktor Gyökeres - Arsenal FC (ENG) - 27.3 anni
90.8 - Nicolás López - Club Nacional (URU) - 32.0 anni
90.5 - Ferran Torres - FC Barcellona (Spagna) - 25.6 anni
90.5 - Scott McTominay - SSC Napoli (ITA) - 28.8 anni
90.0 - Pedro Guilherme - CR Flamengo (BRA) - 28.3 anni
90.0 - Franco Mastantuono - Real Madrid (Spagna) - 18.1 anni
89.9 - Giorgian de Arrascaeta - CR Flamengo (BRA) - 31.3 anni
89.7 - Kaio Jorge - Cruzeiro EC (BRA) - 23.7 anni
89.5 - Denis Bouanga - Los Angeles FC (Stati Uniti) - 30.9 anni
89.5 - Ismael Saibari - PSV Eindhoven (NED) - 24.7 anni
88.7 - Claudio Spinelli - Independiente del Valle (ECU) - 28.7 anni
88.6 - Cristiano Ronaldo - Al-Nassr FC (Arabia Saudita) - 40.7 anni
88.2 - Ayase Ueda - Feyenoord (NED) - 27 - 1 anni
88.1 - Paulinho Fernandes - Deportivo Toluca (MEX) - 32.9 anni
