Cies, Mbappé 1° al mondo per finalizzazione! McTominay unico della Serie A: la lista

Il CIES Football Observatory, in collaborazione con Impect, ha sviluppato una serie di indici di performance (su base 100) suddivisi in otto aree di gioco. L'analisi settimanale mette in evidenza i 50 migliori calciatori di movimento per ciascuna categoria, prendendo in considerazione solo le partite di campionato nazionale giocate negli ultimi sei mesi. Ogni giocatore viene inserito esclusivamente nella classifica relativa all’area in cui ha ottenuto il punteggio più alto.

Nell’indice che misura la capacità di finalizzazione, Mbappé è considerato il numero uno al mondo, seguono Kane, Messi, Guirassy, Luis Diaz, Alvarez, Pavlidis, Gyokeres e a sorpresa poco sotto Scott McTominay, numero uno della Serie A e unico giocatore del nostro campionato in lista. Di seguito la classifica, che riporta per ciascun giocatore: punteggio dell’indice, nome, club attuale ed età.

100.0 - Kylian Mbappé - Real Madrid (Spagna) - 26.8 anni

96.6 - Harry Kane - Bayern Monaco (GER) - 32.2 anni

92.5 - Lionel Messi - Inter Miami (USA) - 38.3 anni

92.3 - Serhou Guirassy - Borussia Dortmund (GER) - 29.6 anni

92.3 - Luis Díaz - Bayern Monaco (GER) - 28.7 anni

91.4 - Julián Álvarez - Atletico Madrid (ESP) - 25.7 anni

91.3 - Vangelis Pavlidis - SL Benfica (POR) - 26.9 anni

90.9 - Viktor Gyökeres - Arsenal FC (ENG) - 27.3 anni

90.8 - Nicolás López - Club Nacional (URU) - 32.0 anni

90.5 - Ferran Torres - FC Barcellona (Spagna) - 25.6 anni

90.5 - Scott McTominay - SSC Napoli (ITA) - 28.8 anni

90.0 - Pedro Guilherme - CR Flamengo (BRA) - 28.3 anni

90.0 - Franco Mastantuono - Real Madrid (Spagna) - 18.1 anni

89.9 - Giorgian de Arrascaeta - CR Flamengo (BRA) - 31.3 anni

89.7 - Kaio Jorge - Cruzeiro EC (BRA) - 23.7 anni

89.5 - Denis Bouanga - Los Angeles FC (Stati Uniti) - 30.9 anni

89.5 - Ismael Saibari - PSV Eindhoven (NED) - 24.7 anni

88.7 - Claudio Spinelli - Independiente del Valle (ECU) - 28.7 anni

88.6 - Cristiano Ronaldo - Al-Nassr FC (Arabia Saudita) - 40.7 anni

88.2 - Ayase Ueda - Feyenoord (NED) - 27 - 1 anni

88.1 - Paulinho Fernandes - Deportivo Toluca (MEX) - 32.9 anni