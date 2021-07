Clamoroso Conte: per un anno non può allenare in Italia e Sky lo tenta

Antonio Conte potrebbe diventare l'ospite più prestigioso di Sky la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tecnico ha scelto di non ripartire subito e fino alla fine dell'anno, complice una clausola inserita nel contratto con l'Inter, non potrà allenare in Italia. Squadre papabili per lui non ce ne sono in Serie A, ma si erano fatte avanti nazionali europee. La novità è la proposta di Sky che vorrebbe avviare una collaborazione con l'allenatore campione d'Italia in eventi come la Champions, la Premier League, la Coppa d'Inghilterra... Insomma, il futuro di Conte resta da definire.