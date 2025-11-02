Clamoroso errore del Como: il rigore che nessuno ha visto
Ha davvero dell'incredibile quanto accaduto ieri in Napoli-Como: negato ai campioni d'Italia un clamoroso calcio di rigore. Al 43' del primo tempo calcio di rinvio per il Como, il portiere Butez appoggia la palla nell'area piccola e la passa di piede al compagno di squadra Ramon. Il gioco risulta a tutti gli effetti già ripreso, ma il difensore del Como non se ne accorge e ferma la palla con le mani per riposizionarla sul vertice dell'area piccola.
L'arbitro Zufferli non solo lascia correre non sanzionando il fallo di mani e il penalty, nonostante le proteste della panchina azzurra e in particolare di Lele Oriali, ma consente un'ulteriore perdita di tempo al Como senza ammonire Butez. Infatti il portiere fa passare altri preziosi secondi, prima di battere lungo la rimessa dal fondo. Di seguito il fermo immagine dell'azione.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
