Clamoroso James Rodriguez: contatti in corso con l'Avellino

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Clamoroso Avellino: trattativa per James Rodríguez, l'ex Real vicinissimo all'approdo in Campania

Il calciomercato riserva un colpo di scena dagli echi clamorosi per il calcio campano. Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto sulle pagine di Marca, l'Avellino sta trattando concretamente l'ingaggio di James Rodríguez. Il trequartista colombiano, classe '91 è finito nel mirino della società irpina, decisa a regalare alla piazza e al campionato un innesto dal profilo di livello internazionale. Un'operazione di prestigio assoluto che ha subito riacceso la fantasia degli appassionati di calcio di tutta la regione.

Dalle suggestioni del Napoli di Ancelotti al sogno in maglia biancoverde

L'ipotetico sbarco del 'Bandido' ad Avellino assume i contorni di una vera e propria parabola di mercato: per intere sessioni estive, ai tempi della gestione di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli, il nome di James era stato accostato a più riprese al club azzurro, trasformandosi in una telenovela di mercato mai concretizzata. A distanza di anni da quelle infuocate trattative mancante con Aurelio De Laurentiis, il talento e la classe del colombiano potrebbero comunque approdare in terra campana, ma questa volta vestendo la maglia biancoverde al Partenio-Lombardi.