Ancora caldo torrido: Allegri posticipa l'allenamento dell'antivigilia di Napoli-Arsenal

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Il Napoli prepara la sfida di Champions League contro l'Arsenal: la seduta d'allenamento pomeridiana è stata spostata.

Il Napoli torna al lavoro a Castel Volturno in vista della super sfida di mercoledì contro l'Arsenal, che segnerà l'esordio degli azzurri nella League Phase di Champions League. La seduta dell'antivigilia è stata posticipata rispetto al programma iniziale anche per evitare il caldo torrido che continua a interessare la zona.

Allegri valuta la squadra dopo le fatiche di San Siro

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, alle 16.50 l'allenamento non era ancora cominciato. Massimiliano Allegri dovrà adesso valutare le condizioni della squadra dopo le fatiche di San Siro e preparare alcune possibili novità nell'undici iniziale.