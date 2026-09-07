Non solo De Bruyne, ci sono altri azzurri che scalpitano: tre novità contro l'Arsenal?

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Oggi alle 18:50Notizie
di Pierpaolo Matrone
Massimiliano Allegri valuta alcune novità di formazione: De Bruyne può partire titolare, mentre scalpitano anche Gilmour e Olivera.

Il Napoli si prepara al big match di Champions League contro l'Arsenal dopo le tante energie spese nella super-partita di San Siro con l'Inter. Massimiliano Allegri dovrà valutare le condizioni della squadra dopo le fatiche di Milano e preparare alcune possibili novità nell'undici iniziale. Una delle principali novità potrebbe essere rappresentata dal ritorno dal primo minuto di Kevin De Bruyne, rimasto inizialmente fuori contro l'Inter anche nell'ottica della gestione delle energie.

Non solo De Bruyne: altri due azzurri scalpitano

Allegri valuta inoltre l'inserimento di Billy Gilmour a centrocampo, mentre sulla corsia sinistra potrebbe trovare spazio Mathias Olivera. Scelte ancora da definire nella seduta odierna e nella rifinitura di domani. Quella contro l'Arsenal sarà inoltre una serata speciale per Allegri, che raggiungerà il prestigioso traguardo delle 100 panchine in Champions League.