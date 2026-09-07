La battuta di ADL su Schlein al tavolo di Forza Italia: "Inguardabile"

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De Laurentiis, incontrando alcuni esponenti di Forza Italia, si è lasciato andare ad alcune considerazioni su Elly Schlein e sul centrosinistra.

Curioso retroscena raccontato da La Repubblica e che vede protagonista Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli si trovava sulla terrazza ristorante dell'Hotel De Bonart, dove a un altro tavolo era riunito lo stato maggiore regionale di Forza Italia in vista del congresso del 9 settembre. Passando davanti agli esponenti del partito, De Laurentiis si è fermato a salutarli e ha tirato in ballo la segretaria del Pd Elly Schlein: "Cosa dite della Schlein? È inguardabile", provocando le risate dei presenti.

Repubblica: De Laurentiis e il siparietto con Forza Italia

Come ricostruisce La Repubblica, De Laurentiis ha poi proseguito riferendosi apparentemente alle dinamiche del centrosinistra: "Cosa hanno proposto dall'inizio? Se avessero detto 'vogliamo partecipare con la nostra coscienza e sapienza rispettando la vostra. Faremo delle proposte, ne possiamo discutere'... Invece dall'inizio fanno cane e gatto". Prima di allontanarsi, il patron azzurro ha aggiunto un'altra battuta: "Sembrano dei gran… volevo dire una brutta parola". Quando Gianfranco Librandi ha provato a regalargli una spilla di Forza Italia, De Laurentiis lo ha fermato: "Ho già la mia...".