Clamoroso: Mediaset insidia Sky per le 3 partite in co-esclusiva con Dazn

Emergono ulteriori dettagli sulla 'vittoria' di Dazn su Sky per il pacchetto Serie A dal 2021 al 2024. Le ultime col post social del giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo: "Per ora Dazn ottiene 10 partite, 7 in esclusiva e 3 non in esclusiva per 840 milioni la Lega tratta con Sky per pacchetto di 3 partite non in esclusiva (tra cui match sabato sera). Sky offre 70 milioni. Ma ci sarebbe un interesse forte di Mediaset per lo stesso pacchetto".

