Classifica anno solare, nel 2025 il Napoli è terzo: due club hanno fatto meglio
TuttoNapoli.net
Mentre la Roma chiude l’anno solare affrontando il Genoa, i numeri raccontano un 2025 giallorosso molto brillante. In campionato, la squadra oggi guidata da Gian Piero Gasperini ha raccolto 79 punti in 36 gare, meglio di tutti. Subito dietro c’è però il Napoli, terzo per rendimento annuale con 75 punti. In mezzo l'Inter a 77.
l percorso romanista beneficia dell’ottimo girone di ritorno firmato Claudio Ranieri, ma i limiti davanti sono evidenti: 49 reti, dietro anche a Juventus, Bologna, Como e Atalanta. Non a caso si parla di rinforzi come Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. A scriverlo è TMW.
Roma 79
Inter 77
Napoli 75
Pubblicità
Notizie
Copertina Da 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca di Arturo Minervini
Le più lette
4 Da 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
Antonio NotoElmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com