Classifica anno solare, nel 2025 il Napoli è terzo: due club hanno fatto meglio

Mentre la Roma chiude l’anno solare affrontando il Genoa, i numeri raccontano un 2025 giallorosso molto brillante. In campionato, la squadra oggi guidata da Gian Piero Gasperini ha raccolto 79 punti in 36 gare, meglio di tutti. Subito dietro c’è però il Napoli, terzo per rendimento annuale con 75 punti. In mezzo l'Inter a 77.

l percorso romanista beneficia dell’ottimo girone di ritorno firmato Claudio Ranieri, ma i limiti davanti sono evidenti: 49 reti, dietro anche a Juventus, Bologna, Como e Atalanta. Non a caso si parla di rinforzi come Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. A scriverlo è TMW.

