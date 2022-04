CLASSIFICA - E' notte fonda per il Napoli! Addio al sogno e terzo posto a rischio

Clamorosa rimonta dell'Empoli, che sotto di due reti riesce a rimontare contro il Napoli vincendo per 3-2.

Clamorosa rimonta dell'Empoli, che sotto di due reti riesce a rimontare contro il Napoli vincendo per 3-2. Pareggio per 2-2, invece, nell'altra sfida del pomeriggio fra Bologna e Udinese. Questa la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle ultime tre gare del 34° turno:

Inter 72 (33 partite disputate)

Milan 71 (33)

Napoli 67 (34)

Juventus 63 (33)

Roma 58 (34)

Lazio 56 (33)

Fiorentina 56 (33)

Atalanta 54 (33)

Hellas Verona 49 (34)

Sassuolo 46 (33)

Torino 43 (33)

Udinese 40 (33)

Bologna 39 (33)

Empoli 37 (34)

Spezia 33 (34)

Sampdoria 30 (34)

Cagliari 28 (33)

Salernitana 25 (33)

Genoa 22 (33)

Venezia 22 (33)