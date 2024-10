CLASSIFICA - La capolista allunga! Il Napoli a +7 sulla seconda!

Il Napoli non si ferma più! La squadra di Conte espugna San Siro battendo il Milan 2-0 e allunga ancora in testa alla classifica, gli azzurri per ora hanno 7 punti di vantaggio sull'Inter. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.