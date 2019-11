Classifica nell'anno solare, Napoli soltanto al 5° posto: comanda la Juve

Chi ha conquistato più punti nel 2019? Questa la classifica di TMW in merito ai punti conquistati in gare di Serie A in questo anno solare, quindi a partire dalla prima giornata del girone di ritorno dello scorso campionato più le 12 giornate fin qui disputate.

La Juventus è saldamente al comando e, in virtù delle ultime partite, ha preso il largo rispetto all'Atalanta, ora tallonata dall'Inter che in quest'anno solare ha conquistato soli due punti in meno rispetto alla Dea. Al quarto posto c'è la Roma, che sta facendo meglio anche di un Napoli disastroso in questo avvio di stagione. Seguono la Lazio, il Torino e il Milan. Tra le squadre che fin qui hanno all'attivo 31 partite la peggiore è il Genoa: 27 punti. Di seguito il dato.

Juventus (31 partite) 69 punti

Atalanta (31) 63 punti

Inter (31) 61 punti

Roma (31) 58 punti

Napoli (31) 54 punti

Lazio (31) 51 punti

Torino (31) 50 punti

Milan (31) 50 punti

Cagliari (31) 45 punti

Bologna (31) 43 punti

Udinese (31) 39 punti

Parma (31) 33 punti

SPAL (31) 33 punti

Sampdoria (31) 33 punti

Sassuolo (30) 31 punti

Fiorentina (31) 31 punti

Genoa (31) 27 punti

Empoli (19) 22 punti

Hellas Verona (12) 15 punti

Frosinone (19) 15 punti

Lecce (12) 10 punti

Brescia (11) 7 punti

ChievoVerona (19) 6 punti