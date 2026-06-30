Colpo Tottenham: è fatta per Fernandes dal West Ham, affare da quasi 100mln

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Il Tottenham ha chiuso l’accordo con il West Ham per l’acquisto del centrocampista Mateus Fernandes, battendo la concorrenza del Manchester United.

Il Tottenham ha raggiunto un accordo con il West Ham United per l’acquisto del centrocampista Mateus Fernandes, superando la concorrenza di diversi club, tra cui il Manchester United. Come riportato da The Athletic, l’operazione si è chiusa sulla base di un’offerta da 85 milioni di sterline, pari a circa 98 milioni di euro, cifra che ha soddisfatto la valutazione economica fissata dal West Ham. Lo United, invece, ha ritenuto l’investimento superiore ai propri parametri di spesa, rinunciando così all’affondo.

Fernandes al Tottenham: numeri e carriera

Il centrocampista portoghese, 21 anni, arriva da una stagione da protagonista con 36 presenze, 3 gol e 4 assist. Acquistato dal West Ham dal Southampton nell’agosto 2025 per 38 milioni di sterline, si prepara ora a una nuova esperienza nel nord di Londra. Per il Tottenham si tratta del quarto innesto della sessione estiva, dopo gli arrivi a parametro zero di Andy Robertson e Marcos Senesi e l’acquisto di Jan Paul van Hecke dal Brighton per 52 milioni di sterline. Fernandes, che ha esordito con la nazionale maggiore del Portogallo nell’aprile 2026, non è stato successivamente incluso nella lista per il Mondiale dal commissario tecnico Roberto Martínez. Il suo arrivo va a rinforzare un centrocampo già composto da Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, Archie Gray e Lucas Bergvall, anche se quest’ultimo ha manifestato la volontà di cambiare aria. In uscita anche Yves Bissouma, destinato a lasciare il club a fine contratto, mentre resta in bilico la situazione di João Palhinha, ancora senza un nuovo accordo dopo il prestito.