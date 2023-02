"Come fermare il Napoli? Ops, errore 404!"; la Serie A celebra il Napoli con "pagina non trovata"

E' questo il post social della Lega Serie A che ironizza per celebrare la vittoria del Napoli sul Sassuolo che vale un incredibile +18

"* come fermare il Napoli* Oops! 𝙀𝙍𝙍𝙊𝙍𝙀 𝟰𝟬𝟰" è questo il post social della Lega Serie A che ironizza per celebrare la vittoria del Napoli sul Sassuolo che vale un incredibile +18 sulla seconda. Cos'è l'errore 404? Il classico "page not found", ovvero pagina non trovata: un codice di stato HTTP per indicare che la pagina o risorsa web cercata non è più disponibile Di seguito il post sul canale ufficiale della Serie A