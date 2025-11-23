Come sta Lukaku? Conte: "Si sta allenando a parte, vi spiego..."

Romelu Lukaku è il grande assente di questo inizio di stagione del Napoli: l'attaccante belga ha accusato un grave infortunio muscolare in un'amichevole dei primi giorni di agosto e ne avrà ancora prima di rientrare. L'allenatore del Napoli Antonio Conte ai microfoni di Dazn ha aggiornato sulle condizioni fisiche di Big Rom:

"Lukaku ha ricominciato ad allenarsi, ma a parte. Andrà monitorato. Non ci dimentichiamo che ha avuto un infortunio importante. Già il fatto che sia rientrato col gruppo è stato molto importante. Romelu, come Anguissa, sono ragazzi che è importante avere nello spogliatoio, sono positivi, danno energie. E Romelu da questo punto di vista ci è mancato, anche come esperienza".