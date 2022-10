Compagnoni a Sky premia il Napoli dopo i primi 10 turni: miglior club, Kvara uomo-copertina e 3 in Top11

Il giornalista e telecronista Sky Maurizio Compagnoni, ha assegnato i suoi personali premi dopo le prime 10 giornate di Serie A.

Il giornalista e telecronista Sky Maurizio Compagnoni, ha assegnato i suoi personali premi dopo le prime 10 giornate di Serie A. Domina il Napoli, scelto come miglior club in Italia, Kvaratskhelia è l’uomo copertina nonché il miglior attaccante, menzione anche per Kim eletto miglior difensore. I miglior portiere è Vicario dell’Empoli, Milinkovic-Savic miglior centrocampista, Sottil dell’Udinese il miglior allenatore. Di seguito la Top 11 scelta da Compagnoni dopo i primi 10 turni di Serie A.

TOP 11 (4-2-3-1): Vicario; Calabria, Kim, Scalvini, Udogie; Lobotka, Milinkovic-Savic, Leao, Dybala, Kvaratskhelia; Immobile.