Ufficiale Conceicao batte anche McTominay: è suo il gol dell'anno in Serie A

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Francisco Conceiçao è stato premiato dalla Lega Serie A con l’Iliad Goal of the Season 2025/26 grazie alla splendida rete segnata contro la Roma.

La Lega Serie A ha ufficializzato nella giornata odierna l’assegnazione del premio “Iliad Goal of the Season 2025-2026” a Francisco Conceiçao. L’esterno portoghese della Juventus si è imposto grazie alla rete realizzata l’1 marzo contro la Roma, una conclusione di mancino che si è infilata all’incrocio dei pali, risultando la più votata tra le marcature stagionali del campionato.

Il gol contro la Roma e la concorrenza battuta

Il premio rappresenta il riconoscimento a una delle giocate più spettacolari della stagione, capace di superare una concorrenza di alto livello composta dai vari vincitori mensili. La rete di Conceiçao è stata infatti preferita a quelle di Jonathan Rowe, Hakan Çalhanoğlu, Scott McTominay (autore di due gol in corsa per il premio), Ruslan Malinovskyi, Semih Kılıçsoy, Piotr Zieliński, Vasilije Adžić e Federico Bonazzoli.