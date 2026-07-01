Conceicao batte anche McTominay: è suo il gol dell'anno in Serie A
La Lega Serie A ha ufficializzato nella giornata odierna l’assegnazione del premio “Iliad Goal of the Season 2025-2026” a Francisco Conceiçao. L’esterno portoghese della Juventus si è imposto grazie alla rete realizzata l’1 marzo contro la Roma, una conclusione di mancino che si è infilata all’incrocio dei pali, risultando la più votata tra le marcature stagionali del campionato.
Il gol contro la Roma e la concorrenza battuta
Il premio rappresenta il riconoscimento a una delle giocate più spettacolari della stagione, capace di superare una concorrenza di alto livello composta dai vari vincitori mensili. La rete di Conceiçao è stata infatti preferita a quelle di Jonathan Rowe, Hakan Çalhanoğlu, Scott McTominay (autore di due gol in corsa per il premio), Ruslan Malinovskyi, Semih Kılıçsoy, Piotr Zieliński, Vasilije Adžić e Federico Bonazzoli.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro