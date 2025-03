Conceicao sogna la conferma col 4° posto: dal Napoli in poi si gioca tutto

Nonostante il destino appaia già segnato, Conceição sogna di poter continuare a lavorare al Milan: "Volevo andare in uno dei campionati più forti del mondo. Ho il sogno e l'obiettivo di vincere la Champions League e per questo ho scelto il mio attuale club. É un club storico che può darmi la possibilità di avvicinarmi a uno degli obiettivi della mia carriera, dopo aver vinto tanto in Portogallo".

Come riporta Tmw, il nuovo direttore sportivo deciderà il da farsi anche in base alle sue idee di gioco e di progetto. Certamente, Conceição, se ha delle chances, può metterli in gioco solamente raggiungendo il quarto posto in classifica e la vittoria della Coppa Italia. Poche partite e due mesi per provarci. Dunque già dal Napoli in poi ogni garà per il portoghese sarà fondamentale.