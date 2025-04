Foto Conferenza Conte, per Tuttosport è exit strategy: “Come alla Juve sul ristorante con 10 euro…”

Ricordate quando Antonio Conte, all'epoca allenatore della Juventus, disse che "con 10 euro non si mangia in un ristorante da 100?" per aprire lo scontro col club all'epoca di Agnelli e preparare il terreno all'addio? Evidentemente parte da questa vecchia dichiarazione Tuttosport nel dedicare un titolo, parlando di "Exit strategy", all'allenatore oggi al Napoli nell'edizione online del quotidiano: "Conte torna al 'ristorante Juve': "Napoli, qui tante cose non si possono fare"".

Il riferimento è a questa frase di Conte oggi in conferenza stampa: "Sono state dette tante cose ad inizio d'anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. E' stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare".